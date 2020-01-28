Пик эпидемии коронавируса наступит в Китае через неделю
Пик заболеваемости коронавирусом в Китае наступит через 7-10 дней. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт» со ссылкой на Госкомитет по здравоохранению КНР.
По данным ведомства, эпидемия не станет масштабной.
В настоящее время количество больных выросло до 4,5 тысяч человек. 106 скончались, 60 успешно вылечились.
Заболевание передается воздушно-капельным путем и через немытые руки. По последним данным, в России больных коронавирусом не зарегистрировано.