    28 января 2020, 15:36

    Пик эпидемии коронавируса наступит в Китае через неделю

    Дарья Морозова

    Пик заболеваемости коронавирусом в Китае наступит через 7-10 дней. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт» со ссылкой на Госкомитет по здравоохранению КНР.

    По данным ведомства, эпидемия не станет масштабной.

    В настоящее время количество больных выросло до 4,5 тысяч человек. 106 скончались, 60 успешно вылечились.

    Заболевание передается воздушно-капельным путем и через немытые руки. По последним данным, в России больных коронавирусом не зарегистрировано.