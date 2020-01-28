Пик эпидемии коронавируса наступит в Китае через неделю

По данным ведомства, эпидемия не станет масштабной.

В настоящее время количество больных выросло до 4,5 тысяч человек. 106 скончались, 60 успешно вылечились.

Заболевание передается воздушно-капельным путем и через немытые руки. По последним данным, в России больных коронавирусом не зарегистрировано.