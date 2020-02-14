Третьяковка посчитала фейком новости про дезинфекцию от коронавируса

В Третьяковской галерее не будут проводить специальной дезинфекции из-за коронавируса. Закупка, на которую обратили внимание СМИ, является плановой и проводится ежегодно.

«Раз в год на сайте госзакупок Третьяковская галерея публикует запрос по поводу санитарной обработки зданий. Это для любой организации, государственной в том числе, обычная процедура. В данном случае кто-то связал причину со следствием, получилась новость», — сообщили «360» в Третьяковской галерее.

СМИ обратили внимание на лот № 0373100009920000006 на сайте госзакупок, который появился 13 февраля. Согласно описанию, Третьяковская галерея закупит услуги по «поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия». Начальная цена контракта составляет 17 миллионов рублей. Сейчас идет подача заявок, поучаствовать в аукционе можно до 5 марта.

Коронавирус в описании заказа не фигурировал, но СМИ решили, что санитарная обработка в период мировой эпидемии неслучайна.

Коронавирус появился в конце декабря. За полтора месяца в Китае им заразились более 63 тысяч человек, из них скончались более 1,3 тысячи. В России было два случая: в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба пациента вылечились.