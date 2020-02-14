Мероприятия с животными из-за коронавируса могут запретить

Массовые мероприятия с участием животных в России могут запретить из-за коронавируса. Ограничения коснутся и событий, которые имеют отношение к охоте и рыбалке.

Инициатива принадлежит Россельхознадзору, сообщил «Интерфакс». Ведомство «в срочном порядке» объявило об экстренных заседаниях в регионах на эту тему.

Специальные комиссии рассмотрят существующую проблему и решат ряд вопросов по предотвращению проникновения опасного возбудителя на территорию РФ.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском Ухане произошла в декабре 2019 года. Выяснилось, что ее возбудителем является новый тип коронавируса. Сейчас он уже получил официальное название — COVID-2019.

Врачи предположили, что переносчиками болезни могли стать змеи. Их мясо продавалось на китайском рынке, который стал эпицентром заболевания.

По последним данным, коронавирус поразил свыше 64,62 тысячи человек. Болезнь вырвалась за пределы Китая. Ее жертвами стали более 1,4 тысячи пациентов.

В ВОЗ пришли к выводу, что заразиться COVID-2019 рискуют две трети населения Земли.