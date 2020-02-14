Третьяковка захотела обработаться от коронавируса. Но отрицает это

Государственная Третьяковская галерея объявила тендер. Как указано на сайте госзакупок, музей озаботился дезинфекцией от вирусов и крыс.

На сайте госзакупок выставлен лот. Из его описания понятно, что Третьяковской галерее очень нужен целый комплекс услуг. Администрация ожидает, что исполнители приведут в санитарный порядок помещения музея. За эти услуги Третьяковка готова выложить 1,7 миллиона рублей. Подать заявку можно до 5 марта.

Среди документов, прикрепленных к лоту, есть и проект договора, который будет заключен в итоге с исполнителем. Среди услуг, которые должен будет оказать победитель тендера, значатся профилактика от нашествия крыс и мышей, насекомых, а также дезинфекция.

«Исполнителем должна быть предусмотрена возможность проведения профилактических мероприятий противоэпидемической направленности в случае возникновения эпидемиологической ситуации с привлечением бригад экстренного реагирования под руководством врача-эпидемиолога», — кроме прочего, значится в проекте договора.

Источник фото: сайт госзакупок

Злые языки уже подметили, что перечень запрошенных услуг очень напоминает наряду с другими работами профилактику коронавируса. В Третьяковке заверили, что это совсем не так.

«Третьяковская галерея не проводит на данный момент дезинфекцию от коронавируса, в музее все спокойно, запланирована лишь плановая обработка от мышей и крыс», — объяснили в государственной галерее изданию «Ридус».