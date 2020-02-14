Тест-систему для диагностики коронавируса зарегистрировали в РФ

В России зарегистрировали тест-системы, которые помогут выявить новый тип коронавируса. Разработкой занимались специалисты центра «Вектор».

Регистрационное удостоверение скрининг получил еще 11 февраля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. COVID-2019 намерены выявлять методом ПЦР.

В ведомстве заметили, что диагностические тест-системы для выявления коронавируса разослали в региональные организации Роспотребнадзора. Специалисты определили и алгоритм, по которому будут производить диагностику в лаборатории.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань произошла в декабре 2019 года. Ее возбудителем назвали коронавирус нового типа, позже получивший официальное название COVID-2019.

В Китае и других странах число зараженных новым коронавирусом превысило 64,62 тысячи человек. Болезнь уже унесла более 1,4 тысячи жизней.

В России выявили только два случая заболевания, причем пациентов успешно вылечили и отпустили домой. Медики наблюдают за 548 китайцами, которые находятся на территории РФ в условиях карантина.