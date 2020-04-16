Матвиенко: майские праздники не станут рабочими днями

Несмотря на пандемию коронавируса, пока нет оснований отменять майские праздники и объявлять их рабочими днями. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Таких предпосылок нет», — приводит РИА «Новости» ответ Матвиенко на вопрос о возможной отмене майских праздников.

Она добавила, что обсуждать сейчас вопрос объявления праздничных дней рабочими преждевременно. По словам сенатора, смягчение правил самоизоляции будет во многом зависеть от рекомендаций медиков.

«Будем надеяться, что пандемия коронавируса пойдет на спад, и тогда можно ждать хороших новостей», — заключила Матвиенко.

Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим периодом. Такие меры ввели для предотвращения распространения коронавируса. Жителей отправили на самоизоляцию и настоятельно попросили не выходить на улицу без крайней необходимости. Исключения составляют только походы в магазин или аптеку, вынос мусора и прогулки с домашними животными. В некоторых регионах ввели режим электронных пропусков для поездок на личном и общественном транспорте.

Сейчас в России насчитывается 27 938 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Вылечились уже 2304 пациента. Зафиксировано 232 случая летального исхода.