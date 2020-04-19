Россиян попросили не отдыхать в Крыму во время пандемии

Несмотря на объявленный режим самоизоляции, многие продолжают ездить в другие регионы. Член Совета Федерации Сергей Цеков попросил россиян соблюдать правила и не ездить сейчас на отдых в Крым.

«Я вчера летел из Москвы, там проходило заседание Совета Федерации, и меня очень возмутило, что многие из тех, кто был в самолете, были без масок. Люди относятся к этой ситуации пренебрежительно и неуважительно, к тому, что делает государство», — цитирует Цекова Nation News.

Сенатор добавил, что граждане просто должны соблюдать те правила, которые объявляют власти. К тем, кто пренебрегает требованиями, должны применять более жесткие меры воздействия.

«Я, как крымчанин, который вынужден ездить по работе, все-таки обращаюсь к жителям Российской Федерации: сейчас не время ехать в Крым, тем более ехать в Крым для отдыха», — подчеркнул он.

При этом он отметил, что поездки по работе или семейным вопросам могут быть, но во всех остальных случаях посещение полуострова является возмутительным. «Мы предупредили средства размещения, что они не должны работать. Пансионаты и гостиницы фактически будут наказаны и сегодня, и в последующем», — заключил сенатор.

Сейчас в Крыму и многих других регионах России действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в крайних случаях. Такие меры необходимы для борьбы с пандемией коронавируса.