В Кремле раскрыли, когда ждать новых решений о режиме самоизоляции в стране

По его словам, на этой неделе количество заболевших продолжает расти и пока не идет речь о выходе на плато эпидемии. Решение о продлении режима самоизоляции или его завершении нужно будет принять на следующей неделе, заключил Песков.

«Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. <…> Соответственно, дождемся следующей недели», — отметил представитель Кремля.

Также он добавил, что в сложившейся ситуации в приоритете здоровье граждан, но при этом важно «не дать задохнуться экономике, которая и так находится, конечно, в тяжелом, кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись».

Ранее вирусолог Павел Волчко рассказал, что эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года в том случае, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. Врач напомнил, что инкубационный период вируса длится две недели. Это значит, что карантинные меры должны длиться минимум четыре недели. Также он призвал тех, кто не занят на социально значимой работе, не выходить из квартиры без необходимости.

На сегодняшний день в России зафиксировано 42 853 случая заражения коронавирусом. За последние сутки эта цифра выросла на 6060. Избавиться от инфекции уже удалось 3291 россиянину. Умер от COVID-19 361 человек.