Трем пациентам с коронавирусом помогло переливание плазмы в Москве

Три пациента в Москве выздоровели от COVID-19 после переливания донорской плазмы. Об этом объявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии», — сказала Ракова, ее цитирует РИА «Новости».

В оперативном штабе сообщили, что начали использовать кровь выздоровевших от коронавируса пациентов для лечения несколько недель назад. По наблюдениям врачей, кровь переболевших содержит антитела к заболеванию.

Для сбора материала власти предлагают всем выздоровевшим стать донорами плазмы. Среди условий возраст от 18 до 55 лет, успешное лечение от COVID-19 и отсутствие хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

За каждые 150 миллилитров плазмы будут выплачивать 1250 рублей, за 600 миллилитров плазмы — пять тысяч рублей. По словам Раковой, донорами стали уже 60 человек, но власти надеются, что их число будет расти.

В Москве, по информации на 20 апреля, с начала эпидемии зафиксировали 26,3 тысячи случаев заражения коронавирусом.