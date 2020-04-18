Тест на выявление антител к коронавирусу появился в России

Российские ученые разработали тесты, которые могут обнаружить у человека антитела к коронавирусу. Клинические испытания новой системы уже начались.

«В независимой лаборатории уже идут клинические испытания теста. Если они будут успешными, мы сразу подадим на его государственную регистрацию. Учитывая экстраординарные обстоятельства, эта процедура сейчас существенно упрощена», — рассказал в Facebook заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

Специалисты разрабатывали тест-систему, используя образцы крови тех, кто уже перенес заболевание. С помощью исследования можно будет не только определить вылечившихся, но и вычислить пациентов с большой концентрацией антител.

«Их плазма может быть использована для лечения тяжелобольных. Мы видим, что у большинства наших доноров титр антител достаточно высокий, и надеемся, что пока он будет сохраняться, это защитит их от повторного заражения», — подчеркнул Ефимов.

Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, в России уже проводят доклинические испытания пяти препаратов от коронавируса. На государственную регистрацию отправили четыре препарата.