Тест на выявление антител к коронавирусу появился в России
«В независимой лаборатории уже идут клинические испытания теста. Если они будут успешными, мы сразу подадим на его государственную регистрацию. Учитывая экстраординарные обстоятельства, эта процедура сейчас существенно упрощена», — рассказал в Facebook заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.
Специалисты разрабатывали тест-систему, используя образцы крови тех, кто уже перенес заболевание. С помощью исследования можно будет не только определить вылечившихся, но и вычислить пациентов с большой концентрацией антител.
«Их плазма может быть использована для лечения тяжелобольных. Мы видим, что у большинства наших доноров титр антител достаточно высокий, и надеемся, что пока он будет сохраняться, это защитит их от повторного заражения», — подчеркнул Ефимов.
Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, в России уже проводят доклинические испытания пяти препаратов от коронавируса. На государственную регистрацию отправили четыре препарата.