Общество 18 ноября 2022, 19:54 Товары сети H&M появились в продаже на Ozon Маркетплейс Ozon начал продажу товаров сети H&M, закрывающего магазины в России Sei/Unsplash / Unsplash

Читать 360tv в

На площадке маркетплейса Ozon появились товары сети магазинов H&M, сообщил ТАСС. По данным агентства, россиянам уже доступны к заказам мужская и женская одежда. Детские вещи появятся чуть позже.

«На Ozon действительно появилась коллекция бренда H&M. Это оригинальная продукция, ее качество подтверждается всеми необходимыми документами», — рассказал агентству представитель онлайн-ретейлера.

Реклама

В начале октября в России начали закрывать магазины шведской H&M, которая является крупнейшей в Европе розничной сетью по торговле одеждой. В оставшихся точках начали распродавать товары. Ранее владельцы компании решили уйти с российского рынка. Это решение обошлось им дорого. По предварительным данным, издержки H&M составили 184 миллиона долларов. Это серьезно испортило статистику бизнесменов за первое полугодие.

Реклама

В конце октября появилась информация, что владельцы компании Huawei задумались о том, чтобы прекратить работу на российском рынке. Ранее производитель смартфонов и другой техники прекратил завоз товара в РФ.