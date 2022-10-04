H&M начал закрывать свои магазины в России | 360°

Общество 04 октября 2022, 09:57 Поделиться Telegram

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Viber H&M начал закрывать свои магазины в России Шведский ретейлер H&M приступил к закрытию своих магазинов в России Wikimedia

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Шведский ретейлер H&M приступил к окончательному закрытию своих магазинов в России. В еще открытых торговых точках распродают оставшийся товар, сообщило РИА «Новости».

В московском ТЦ «Каширская Плаза» на магазине висит объявление об «окончательном закрытии». Магазин на Сходненской пока закрывается только на завтра, а на Тверской — продолжает работать как обычно. В остальных столичных магазинах сети идут распродажи. В начале сентября ретейлер пообещал держать магазины открытыми, пока не удастся распродать большую часть стока.

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H&M основали в Щвеции в конце 1940-х. В мире около 4,7 тысячи торговых точек ретейлера, в которых работают более 100 тысяч сотрудников. Компания, специализирующаяся на продаже одежды, пришла на российский рынок в 2009 году. О том, что H&M уйдет из России, стало известно еще в марте. Компания намеревалась до конца октября полностью свернуть бизнес в Сибири и на Дальнем Востоке. Освободившиеся торговые площади займут местные бренды.

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