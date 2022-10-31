Мир 31 октября 2022, 05:49 Компания Huawei задумалась об окончательном уходе с российского рынка — СМИ «Известия»: Huawei может окончательно покинуть рынок России Pxhere

Читать 360tv в

Huawei может окончательно уйти с российского рынка после того, как полностью прекратила ввоз товаров в страну. Об этом сообщили «Известия».

В своем материале издание ссылается на информацию неназванных источников, которые приближены к различным сотовым операторам. Такую же информацию сообщил собеседник издания, который работает в крупном производителе смартфонов.

Реклама

Китайский вендор недавно снова перестал поставлять на российский рынок смартфоны, телевизоры, планшеты и другую технику, указали собеседники издания.

Реклама

На вероятное прекращение работы Huawei на территории России может также указывать объявление о сдаче столичного офиса компании в аренду с 1 февраля следующего года.

На сегодня, как утверждают эксперты, есть как минимум три пути ввоза в Россию продукции ушедших брендов. Кроме того, как рассказал изданию источник в компании-партнере вендора, в Huawei не исключают и поставок на российский рынок через дистрибьютеров.

В начале августа Huawei закрыла в России свой интернет-магазин Vmall. За некоторое время до этого СМИ сообщали, что компания прекратила сотрудничать с 50% внештатных сотрудников, которые работали на нее в России на аутсорсинге.