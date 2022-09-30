Издержки H&M из-за ухода с российского рынка превысили $180 млн | 360°

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Издержки H&M из-за ухода с российского рынка превысили $180 млн

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После ухода из России издержки сети торговли одеждой Hennes & Mauritz составили 184 миллиона долларов. Об этом сообщил RT со ссылкой на отчет компании.

«Единовременные затраты в 2,104 миллиарда шведских крон, связанные с мероприятиями по уходу из России, повлияли на результаты (III. — RT) квартала», — отмечается в материале.

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Что касается ущерба, понесенного американским производителем упаковки Ball Corporation из-за ухода с российского рынка, то он подошел к отметке в 435 миллионов долларов.

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