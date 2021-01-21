Тиньков пожаловался на осложнения после пересадки костного мозга

Предпринимателю Олегу Тинькову пересадили костный мозг из-за лейкемии. Сначала все шло хорошо, но со временем донорские клетки стали уничтожать клетки организма бизнесмена. Лишь 20% пациентов могут избежать этих осложнений после пересадки.

«После пересадки костного мозга у 80% наблюдается аутоиммунное заболевание „трансплантат против хозяина“, <…> GvHD. К сожалению, в 20% я не попал и клетки моей спасительницы-донора атакуют мою кожу и некоторые другие части тела. Это вроде продлится несколько месяцев еще, принимаю по 15 таблеток в день, и, конечно, все это крайне неприятно, но лечиться нужно», — написал Тиньков на своей странице в Instagram.

Он добавил, что ждет лета и солнца, и признался, что раньше даже не думал, что можно так долго болеть. В декабре Тиньков сообщил, что у него ремиссия после пересадки костного мозга, и поделился планами по созданию благотворительного фонда в сфере донорства и помощи больным лейкемией в России.

В начале января из-за конвертации акций TCS Group доля семьи Тинькова в компании сократилась до 35%. Тогда он заявил, что это хорошая новость для всех акционеров: каждая ценная бумага имеет равный вес при голосовании, а это приведет к балансу интересов всех владельцев.

О своей тяжелой болезни бизнесмен рассказал в марте 2020 года.