Семейный траст Тинькова утратил контроль над материнской компанией банка

Речь идет о переводе акций класса B, принадлежащих трастам The Rigi и Bernina, связанным с Олегом Тиньковым, в акции класса А. После проведения конвертации каждая акция обоих классов будет иметь один голос.

В результате проведенной сделки количество голосов Олега Тинькова в TCS Group сокращается с 84 до 35%. До этого семья банкира имела особые акции, которые предусматривали 10 голосов за каждую ценную бумагу.

«Решение о конвертации акций, анонсированное сегодня трастом семьи Тиньковых, — важная веха в истории группы, она отражает зрелость и качественное развитие „Тинькофф“ в качестве публичной компании», — привело слова банкира РИА ФАН.

Тиньков подчеркнул, что это положительная новость для всех акционеров, так как каждая ценная бумага имеет равный вес при голосовании, что приведет к балансу интересов всех владельцев.