Тиньков сообщил о ремиссии после пересадки костного мозга

«И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне. На кровяном ремиссия у меня уже как год, но это самый важный тест, значит, донор работает и убивает все патогены. Спасибо безымянной немецкой девушке, что спасла мне жизнь!» — написал он.

В своем посте он сообщил, что об этом узнал из результата анализов остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге. Бизнесмен отметил, что анализы стали облегчением для его семьи, они ждали этого 14 месяцев. Тиньков признался, что лейкемия — страшная болезнь. Поэтому вместе с командой он принял решение создать фонд для помощи взрослым, которые тоже столкнулись с диагнозом.

Он еще раз поблагодарил своих близких, донора и всех, кто не был равнодушен к его болезни в этот период. В начале декабря Олег Тиньков обратился к россиянам с «жизненным советом», пишет «Газета.ru». Он призвал подписчиков наслаждаться каждым днем и заниматься спортом.