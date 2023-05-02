Общество 02 мая 2023, 20:21 Тело Вячеслава Зайцева забрали из морга — СМИ Shot: модельера Вячеслава Зайцева похоронят 4 мая на кладбище в Щелкове РИА «Новости»

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Днем 2 мая помощник Вячеслава Зайцева забрал тело модельера из морга, сообщил Telegram-канал Shot. Авторы публикации добавили, что кутюрье похоронят на щелковском кладбище 4 мая.

Издание напомнило, что несколько часов назад некоторые журналисты сообщали, что якобы несколько дней никто не забирал тело Зайцева из морга при больнице в Щелкове. По данным Shot, 2 мая в доме модельера собирались его родственники, чтобы обсудить все детали похорон.

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О смерти Вячеслава Зайцева стало известно 29 апреля. Кутюрье было 85 лет, врачи диагностировали ему болезнь Паркинсона, и последние несколько лет он провел в инвалидном кресле. Певица Алла Пугачева посвятила ему пост в социальных сетях, назвав своим другом, а президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью модельера. Глава государства подчеркнул, что Зайцев внес свой вклад в развитие отечественной индустрии моды и превратил ее в искусство.

Днем 2 мая умер Валентин Юдашкин. С 2016 года он боролся с раком почки, давшем в итоге осложнения. Модельеру было 59 лет.