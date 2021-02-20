Названа техника, которую хотят получить в подарок мужчины

23 Февраля уже совсем скоро, а значит — самое время подумать о сюрпризе для своего защитника. Одна из самых желанных категорий подарков для мужчин — это электроника.

Согласно опросам, каждый 10-й россиянин хочет получить гаджет на 23 Февраля.

Электробритвы, триммеры и машинки для стрижки волос — спрос на эти товары тоже традиционно популярен. А продажи в канун праздников увеличиваются в три раза.

Еще одна популярная категория — bluetooth-наушники. Удобно, а в мороз особенно актуально. Ведь провода на холоде замерзают и становятся хрупкими — легко сломать. Еще один вариант подарка — колонка с голосовым помощником. Умная колонка разбудит любимой песней или включит радио. Еще она может управлять умным домом — к примеру, включать свет или электроприборы.

Источник фото: телеканал «360»

Многие защитники Отечества не отказались бы от игровой консоли. А в магазине «Эльдорадо» сейчас проходят различные акции, одна из них: при покупке любого телевизора скидка 50% на онлайн-кинотеатр.

«Нашим покупателям также доступны комплексный пакет по страховке, доставке, установке и настройке компьютерной, бытовой и цифровой техники», — отметил директор магазина «Эльдорадо» Дмитрий Старыгин.

А еще в магазине в преддверии праздника есть дополнительные скидки и акции. Например, действует акция «Кэшбэк-огонь до 100%».

Источник фото: телеканал «360»

«При покупке акционного товара „Акции кэшбэк-огонь до 100%“ вам на карту возвращают 10% и в течение 24 часов на номер телефона, привязанный к этой карте, приходит индивидуальная ссылка, перейдя по которой вы можете получить 20, 30, 50 и 100%. И уже потратить их на следующий товар», — рассказал директор магазина «Эльдорадо» Дмитрий Старыгин.

Если ходить по магазинам совсем нет времени, то сделать покупку можно через приложение. При этом можно дополнительно получить 1000 бонусов. Забрать покупку можно будет в магазине уже через 15 минут либо заказать доставку день в день.