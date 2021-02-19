Россияне рассказали, где встретят 23 февраля

Большинство россиян останется дома на праздничные дни в честь Дня защитника Отечества. Результаты опроса привело «ФедералПресс».

Никуда не уедут 46% соотечественников, 20% — еще не составили планы. А 18% опрошенных отправятся в мини-путешествие. Еще 16% участников опроса будут работать в праздничные дни.

В 2021 году День защитника Отечества — 23 февраля — выпал на вторник, поэтому выходной перенесли с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Длинная рабочая неделя закончится коротким рабочим днем 20-го числа. После шестидневной рабочей недели следующая окажется короткой — всего три дня.

Доцент МГПУ Лариса Овчаренко посоветовала больше думать о предстоящих длинных выходных, чтобы пережить самую длинную рабочую неделю в году. Любую нагрузку стоит начинать с планирования отдыха.

В последнее время россияне стали чаще ассоциировать День защитника Отечества с профессиональным праздником всех военнослужащих.