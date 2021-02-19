Опрос: женщины чаще мужчин получают желаемые подарки на «свои» праздники

Женщины на 8 Марта чаще получают желанные подарки, чем мужчины на 23 Февраля. Об этом говорят результаты соцопроса.

С исследованием одного из российских онлайн-магазинов ознакомился ТАСС. Чаще всего мужчины ждут на День защитника Отечества в подарок деньги, инструменты, алкоголь, парфюмерию, гаджеты. Если алкоголь, инструменты и парфюмерию им дарят достаточно часто, то гаджеты и деньги — сравнительно редко.

Женщины ждут на Международный женский день цветы, духи, украшения, косметику для ухода. Все эти вещи они в основном всегда и получают. Единственное, чего сложно дождаться от мужчин, — это особенный подарок. Речь идет о романтическом ужине или квесте. Зато россияне очень часто радуют дам сладостями.

«Отцам чаще прочих достаются инструменты, матерям — цветы. Другие родственники мужского пола получают какую-нибудь уходовую косметику, родственницы — текстиль для дома. Коллегам-мужчинам особенно часто дарят алкоголь, коллегам-женщинам — что-то сладкое», — отметили авторы исследования.

Парфюм чаще всего дарят супругам. Как напомнил портал Urа.ru, в преддверии Дня защитника Отечества и трех выходных россияне будут работать в субботу. Однако этот день, 20 февраля, будет коротким.