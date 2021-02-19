Благодарность тем, кто на передовой. Врачи и военные Подмосковья вместе получили награды накануне 23 Февраля

В преддверии Дня защитника Отечества в Подмосковье наградили не только военнослужащих, но и врачей. Они в сложное время пандемии тоже вступили в настоящий бой — за жизни людей. Это отметил губернатор региона Андрей Воробьев, поблагодарив каждого, кто сохраняет мир на земле.

Источник фото: телеканал «360»

В Доме правительства Подмосковья Андрей Воробьев обратился к ветеранам, офицерам, командирам, врачам и обычным жителям. В тяжелый 2020 год к борьбе с пандемией COVID-19, сплотившись, подключились директора предприятий, начальники госпиталей, машинисты и многие другие.

«В преддверии Дня защитника Отечества традиционно чествуем людей смелых и самоотверженных. Людей, которые посвятили свою жизнь защите родины», — сказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что Подмосковье — это земля с особенной историей. И сейчас здесь живут более 100 тысяч военнослужащих, работает свыше 140 передовых оборонных предприятий.

Прошлый год для нас особенный по причине того, что и офицеры, и врачи, и военные врачи — все они были на передовой. Спасали жизни. И я уверен, что выражу общее мнение: это и их праздник Андрей Воробьев.

В Доме правительства вручили награды от государства, области, а вместе с ними почетные грамоты губернатора. Орденом Пирогова губернатор наградил и министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову, анестезиолога-реаниматолога больницы в Ивантеевке Олега Соколова.

«Хочу всех поблагодарить за службу, за профессионализм. Желаю всем нашим молодежным клубам неравнодушно реализовывать ту политику, которая позволяет помнить о прошлом. О тяжелых и непростых страницах нашей истории», — добавил губернатор.

Воробьев обратился к молодежи и отметил, что она сможет брать пример со своих отцов и матерей, защищающих родину.

Мы часто встречаемся с молодыми ребятами. И очевидно, что сама река времени очень многое вытаскивает по сторонам. Что угодно, но только не память, не традиции, не любовь к родине Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Перед участниками почетной церемонии награждения выступил певец Олег Газманов. Он перед 23 Февраля исполнил композицию «Офицеры».