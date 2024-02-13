Общество 13 февраля 2024, 09:52 Такер Карлсон примерил бурятский костюм в Москве Журналист Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке «Россия» в Москве РИА «Новости»

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Американский журналист Такер Карлсон, который недавно посетил Москву и взял нашумевшее интервью у президента Владимира Путина, примерил бурятский костюм. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

Во время поездки в Москву американский журналист посетил выставку «Россия» на ВДНХ. Цыденов отметил, что Карлсону рассказали о Бурятии и дали примерить национальный костюм.

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«Такеру Карлсону очень идет бурятский дэгэл», — написал он, опубликовав снимок с журналистом.

Американцу на память вручили почтовые открытки с видами Байкала. В интервью журналистам Карлсон уточнил, что мечтает отправиться на знаменитое озеро.

Журналист из США прибыл в Москву в начале февраля. Целью поездки стало интервью с российским лидером. Видео их беседы за сутки набрало более 150 миллионов просмотров в социальной сети X (бывший Twitter).

После визита в Россию Карлсон признался, что Москва гораздо приятнее, чем любой город в Соединенных Штатах. А после беседы с Путиным в интервью с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом журналист заявил, что даже помощь Запада не поможет Украине в противостоянии с РФ.