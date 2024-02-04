Мир 04 февраля 2024, 01:51 Американский журналист Карлсон впервые прилетел в Россию Американского журналиста Карлсона заметили на балете в Большом театре РИА «Новости»

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Впервые посетившего Россию американского журналиста Такера Карлсона заметили в Большом театре в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале «Театральная, 1».

Неофициальный канал театра уточнил, что популярный американский журналист появился на балете «Спартак».

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О визите Карлсона в Москву написал в соцсети X и его коллега Джексон Хинкл.

«Такер Карлсон, похоже, находится в Москве. Пожалуйста, боже, пусть это будет интервью с [президентом России Владимиром] Путиным», — написал он.

Ранее бывший ведущий Fox News заявлял, что пытался взять интервью у Путина, но правительство США остановило его. Карлсон не уточнил подробностей, но отметил, что американцы не знают истинного положения дел. Он также добавил, что многих сотрудников масс-медиа в США уволили за то, что они освещали правду.

В конце прошлого года журналист обвинил администрацию президента Джо Байдена во лжи. По его словам, власти США утверждали, что поддержка ВСУ якобы поможет победить Россию и предотвратит ее вторжение на территорию Европы, но в итоге Соединенные Штаты сами остались «побитыми».