13 февраля 2024, 04:13
Запад не поможет. Журналист Такер Карлсон заявил, что Украина не сможет победить Россию
Карлсон: Украина проиграет России даже с деньгами Запада
Украина не сможет победить Россию на поле боя даже с финансовой помощью Запада, а продолжение конфликта лишь увеличит количество жертв. Такую уверенность выразил американский журналист Такер Карлсон в интервью с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом в социальной сети X.
«Украина не сможет выиграть конфликт против России. Украинские военные даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов не смогут оттеснить российских военных из районов восточной Украины», — заявил Карлсон.
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Журналист добавил, что продолжение финансовой поддержки Украины приведет только к росту жертв и деградации западной экономики.
Ранее Карлсон назвал безумием идею возвращения Крыма в состав Украины. Журналист заявил, говорить такое может сделать только ребенок, который не осознает окружающую его действительность. Однако подобные заявления не раз делали лидеры западных стран.
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Такер Карлсон
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