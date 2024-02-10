Мир 10 февраля 2024, 02:54 Более 150 миллионов человек в соцсети Х посмотрели интервью Путина Карлсону РИА «Новости»

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Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало более 150 миллионов просмотров примерно за сутки после выпуска. Его можно увидеть в соцсети X на странице публициста.

При этом 269 тысяч пользователей сделали репост видео, а 860 тысяч человек поставили реакцию «нравится». Также на YouTube интервью набрало 8,3 миллиона просмотров.

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Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Джо Байдена дать интервью российскому журналисту, чтобы не отставать от своего коллеги из России. По словам политика, лидеру Штатов нужно взять пример общения с журналистами с президента Путина. Многим было бы интересно, как американский лидер ответит на вопросы от российских корреспондентов.

Политолога из Венесуэлы Серхио Родригеса Хельфенштейна впечатлила последовательность Путина во время общения с Карлсоном. Он отметил, что лидер РФ обладает несомненным стратегическим видением.