«Так приучили: завтрак, обед и ужин». Готовившая яичницу на Вечном огне в Пушкино объяснилась

Полицейские задержали женщину, которая готовила пищу на Вечном огне в Пушкино. Она объяснила свой поступок тем, что ей нужна была горячая еда. Видео допроса опубликовало МВД по региону.

«Мне нужна горячая еда», — объяснила она полицейским свой поступок.

По данным ведомства, женщина проживает в городе Красноармейск, ей 65 лет.

«Знаете, привыкли питаться не в ресторанах, а общественным питанием. Так приучили: завтрак, обед и ужин», — рассказала задержанная на допросе.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, в отношении задержанной возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 244 УК РФ.

«Сотрудниками полиции задержана женщина, которая у мемориала „Скорбящая мать“, расположенного в центре Пушкино, занималась приготовлением пищи на Вечном огне», — сообщили в МВД.

Видео с женщиной опубликовал в социальных сетях местный житель. Он снял ее из окна дома. Она сидела и держала над Вечным огнем сковородку. По слова автора ролика, в ней готовилась яичница.

В конце марта в Санкт-Петербурге подростки затушили снегом Вечный огонь на мемориале в Красносельском районе. Их засекла камера видеонаблюдения.