Петербургские подростки затушили снегом Вечный огонь. Видео

В Санкт-Петербурге подростки затушили снегом Вечный огонь на мемориале в Красносельском районе. Школьников разыскивает полиция, сообщили «360» в региональном главке МВД. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.

Жители Красного села сообщили о погасшем Вечном огне на мемориале в Верхнем парке в воскресенье. Специалисты прибыли на место и восстановили горение. Правоохранители изучили записи с камер и увидели на них, как двое подростков забросали Вечный огонь снегом, а после этого скрылись с места.

«Полицейскими приняты меры к установлению их личностей и задержанию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил «360» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

В Санкт-Петербурге это уже далеко не первый подобный случай за последнее время. Там же, в парке Красного села, в декабре 2020 года Вечный огонь затушили две девочки. А в феврале двое неизвестных снегом затушили Вечный огонь на Марсовом поле, за месяц до этого там же аналогичную попытку предприняли другие вандалы, однако у них не получилось затушить пламя.