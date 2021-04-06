Женщина пожарила яичницу на Вечном огне в Пушкино. Видео

Жители Пушкино засняли, как местная жительница жарит яичницу на Вечном огне. Теперь ее ищет полиция.

Видео опубликовал Telegram-канал Life Shot. На нем видно, что женщина сидит и жарит что-то на сковородке. Автор ролика, который снимал все из окна дома, говорит, что в ней была яичница. Теперь полиция организовала проверку.

«По видео, размещенному в интернете, где женщина у мемориала „Скорбящая мать“, расположенного в центре города Пушкино, занимается приготовлением пищи на Вечном огне, проводится проверка», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальницы пресс-службы Татьяны Петровой, полицейские разыскивают нарушительницу, чтобы ее задержать.

В конце марта в Богучаре в Воронежской области установили личность девушки, которая танцевала у Вечного огня и припевала какую-то песню. Дети, которые снимали девушку на видео, кричали ей, что веселиться у Вечного огня нельзя. По предварительным данным, она страдает психиатрическим расстройством. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после публикации видео в Сети.