Жарившую яичницу на Вечном огне в Пушкино женщину задержали
Подмосковные полицейские задержали женщину, которая жарила яичницу на вечном огне в Пушкино. Против нее возбудили уголовное дело.
Приготовить еду у мемориала «Скорбящая мать» решила жительница Красноармейска 1956 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
«Возбуждено уголовное дело», — уточнила начальник пресс-службы регионального ведомства Татьяна Петрова.
Расследование будут вести по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.
Яичницу женщина жарила на сковороде. Процесс заснял на видео местный житель, опубликовав ролик в соцсетях.