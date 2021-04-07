Жарившую яичницу на Вечном огне в Пушкино женщину задержали

Подмосковные полицейские задержали женщину, которая жарила яичницу на вечном огне в Пушкино. Против нее возбудили уголовное дело.

Приготовить еду у мемориала «Скорбящая мать» решила жительница Красноармейска 1956 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело», — уточнила начальник пресс-службы регионального ведомства Татьяна Петрова.

Расследование будут вести по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Яичницу женщина жарила на сковороде. Процесс заснял на видео местный житель, опубликовав ролик в соцсетях.