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    07 апреля 2021, 00:20

    Жарившую яичницу на Вечном огне в Пушкино женщину задержали

    Александра Ломейко

    Подмосковные полицейские задержали женщину, которая жарила яичницу на вечном огне в Пушкино. Против нее возбудили уголовное дело.

    Приготовить еду у мемориала «Скорбящая мать» решила жительница Красноармейска 1956 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

    «Возбуждено уголовное дело», — уточнила начальник пресс-службы регионального ведомства Татьяна Петрова.

    Расследование будут вести по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

    Яичницу женщина жарила на сковороде. Процесс заснял на видео местный житель, опубликовав ролик в соцсетях.