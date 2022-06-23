«Связной» начал продавать «параллельно импортированный» iPhone

Первым крупным российским ретейлером, практикующим параллельный импорт, стал «Связной». Компания объявила о поставках электроники Samsung, iPhone и PlayStation, сообщил «Коммерсант».

Представители «Связного» подтвердили, что начали поставки зарубежной электроники, причем с гарантией — затраты на обслуживание легли на импортера. Возврат денег за брак останется обязанностью сети. Россиянам опять доступны смартфоны и часы Samsung, последние iPhone, игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo. На них установлен ценник на 10-20% выше, чем до февраля.

Другие сети не стали официально подтверждать поставки. В «М.Видео — Эльдорадо» и МТС заявили, что продажи ведутся в соответствии с законодательством, а в «МегаФоне» сказали, что запасов и так достаточно.

При параллельном импорте товары ввозятся без разрешения правообладателя, в том числе через третьих лиц. Совет Федерации одобрил закон об отмене уголовной и административной ответственности за параллельный импорт 22 июня, еще раньше его легализовала Госдума. Экономист Георгий Остапкович назвал это решение правильным и объяснил, как оно поддержит российскую экономику.