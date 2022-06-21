Госдума легализовала параллельный импорт в России

Поставщиков иностранной техники, ввозимой в Россию без согласия правообладателей, защитили от уголовной и административной ответственности. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Согласно тексту документа, российские поставщики освобождены от уголовной и административной ответственности за параллельный импорт иностранных товаров.

Таким образом, правительство России получит возможность утверждать конкретный перечень товаров, в отношении которых не применяются меры гражданско-правовой защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов призвал определить важнейшие отрасли, которые зависят от иностранных поставок. По его мнению, России не нужно стремиться к полному импортозамещению, поскольку РФ должна оставаться частью глобального мира.