Беженцам из Донбасса разрешили регистрироваться в России в качестве самозанятых

Украинцы, граждане ДНР и ЛНР смогут зарегистрироваться в России в качестве самозанятых. Соответствующий закон одобрили сенаторы на очередном заседании Совета Федерации, сообщила пресс-служба.

В закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“» внесли два изменения. Во-первых, теперь подавать заявление на постановку на учет в налоговой в качестве самозанятого можно будет на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Во-вторых, такая возможность появится у граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас самозанятыми могут быть только россияне и граждане стран Евразийского экономического союза.

Кроме того, сенаторы разрешили отдельным людям, а не только юрлицам, подавать заявки на государственную регистрацию товарных знаков, одобрили закон о параллельном импорте, смягчили ограничения на получение поддержки субъектами малого и среднего бизнеса.

По информации радиостанции «Говорит Москва», на заседании также расширили категорию военных, имеющих право получить жилье вне очереди, поддержали закон, учитывающий при назначении УДО все отбытое наказание, и продлили действие льготных ставок по налогу на прибыль, установленных регионами.