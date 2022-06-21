Экономист Остапкович оценил решение легализации параллельного импорта

Экономист Георгий Остапкович назвал правильным решением принятие Госдумой закона о легализации параллельного импорта в Россию. Своим мнением он поделился с RT.

Он пояснил, что это решение поможет российской экономике в сложившихся обстоятельствах.

«С учетом той форс-мажорной ситуации, в которой оказалась российская экономика, — беспрецедентных западных санкций и ухода с рынка основных брендов, — чтобы не создавать дефицит товаров, принято такое решение», — объяснил эксперт.