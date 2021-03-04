Свидетеля драки Кокорина и Мамаева задержали в Петербурге с поддельными миллионами

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 22-летнего полузащитника любительской футбольной команды «Царское Село» Карена Григоряна. В его машине обнаружили почти пять миллионов поддельных рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, молодой человек подозревается в совершении преступления по статье УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

По версии следствия, пятитысячные купюры найдены в Mercedes футболиста. Автомобиль был припаркован в Пушкине (Ленинградская область), на Сетевой улице, у дома 7/13, литера А.

Григоряна задержали 3 марта. Он подписал явку с повинной. По данным «Фонтанки», на пачках поддельных денег обнаружили отпечатки Карена. Он объяснил, что эти 4 830 000 рублей ему передал отец. Сейчас мужчину разыскивают. Уточняется, что он может находиться в другом регионе.

Издание напомнило, что общественность слышала о Григоряне в связи с громким процессом — делом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Молодой человек был с ними в тот вечер, когда произошла драка в центре Москвы. Он был свидетелем нападения на водителя и на чиновника Дениса Пака в «Кофемании».