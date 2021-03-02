Алана Мамаева поймала мужа на новой измене

Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана объявила об очередной измене мужа во время зимних сборов команды, которые проходили в Испании. В распоряжении Аланы оказались данные женщины, с которой ей якобы изменил футболист. Удостоверение и фотографию соперницы Алана опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

В качестве доказательств она привела SMS-переписку, которую женщина вела с молодым человеком, слившим Алане всю информацию. В переписке соперница жены футболиста утверждает, что ее собеседник был единственным человеком, который знал о ее связи с русскими.

Источник фото: instagram.com/alana_mamaeva

«Мой муж опять начал гулять. Думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы, ФК „Ростов“», — подытожила свой рассказ Алана.

Это не первая измена Павла Мамаева своей супруге. В 2018 году футболист вместе со своим другом, игроком «Зенита» Александром Кокориным, устроил две драки в центре Москвы. В кафе с футболистами сидела девушка. По словам Аланы Мамаевой, именно она и стала причиной конфликта, который закончился судом и уголовным наказанием.

По словам жены футболиста, Мамаев признался, что завел любовницу, когда она впервые посетила его в СИЗО. Однако разрушать семью Алана не захотела и объявила, что намерена начать все сначала, когда весь уголовный процесс закончится.