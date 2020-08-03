Приговор Кокорину и Мамаеву отменили

Мосгорсуд отменил апелляционный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Дело отправили в первую инстанцию для нового рассмотрения.

«Приговор Пресненского суда Москвы отменить», — привело РИА «Новости» цитату из постановления судебной коллегии.

Прокурор просил суд оставить в силе сроки всем спортсменам, но вынести новый приговор с незначительными поправками. При этом адвокаты хотели добиться частичного оправдания осужденных.

В итоге Кокорина и Мамаева оправдали по статье о хулиганстве, признав право футболиста «Ростова» на реабилитацию. Согласно новому приговору Мосгорсуда, Александр Кокорин получил 1,5 года колонии, а Мамаев и Протасовицкий — по одному году исправительных работ. Кроме того, год исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства получил Кирилл Кокорин.

Осенью 2018 года футболисты устроили две драки в центре Москвы. Весной 2019-го Мамаев получил один год и пять месяцев колонии общего режима, а Александр Кокорин — на месяц больше. В сентябре спортсменов отпустили по УДО. Позже Мосгорсуд начал пересмотр наказания для игроков. Защита настаивает, что приговор вынесли с «существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального закона».