Кокорин показал плохую результативность в игре с «Ромой»

Во время матча чемпионата Италии по футболу российский футболист Александр Кокорин вновь не набрал очков за результативность. Его команда «Фиорентина» уступила «Роме» один гол.

Матч проходил во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» при пустых трибунах. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Об этом сообщила «Газета.ru».

Российский нападающий, играющий за клуб «Фиорентина», вышел на поле во втором тайме. На 52 минуте тренеры заменили Гаэтано Кастровилли на Александра Кокорина. За 39 минут, которые провел 29-летний форвард на поле, 11 раз коснулся мяча, отдал 10 передач, точность которых равнялась 70%, и один раз позволил себя обыграть.

Меньше Кокорина касались мяча всего два футболиста команды — Борха Валеро (10) и Мартин Касерес (2). На поле они провели по 12 минут.

Третий матч подряд Кокорин за новый клуб не может набрать очков за результативность.

Благодаря этой победе «Рома» вышла на пятое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. «Фиорентина» осталась на 14 позиции с 25 баллами после 25 туров. Лидером Серии А является «Интер». У него 56 очков.