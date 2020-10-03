Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве установил рекорд с 23 мая

«В столице подтверждено 2884 новых случая коронавируса. За сутки госпитализированы 896 человек с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 245 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

Москва — лидер по числу выявленных случаев болезни. На втором месте расположился Санкт-Петербург (+358 случаев), на третьем — Московская область (+259 случаев). Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что больные COVID-19 жители мегаполиса бесплатно получат лекарства от коронавируса «Арепливир» и «Коронавир».

Всего в России с 2 по 3 октября выявили 9859 случаев COVID-19 в 85 регионах. Общий показатель составил 1 204 502 случая с конца марта.

Эпидемическая ситуация в стране начала резко ухудшаться на прошлой неделе. Специалисты пока воздерживаются от заявлений о второй волне коронавируса, так как пандемия и не заканчивалась.

В Москве приняли решение продлить школьникам осенние каникулы до двух недель и обязали столичные компании отправить не менее 30% сотрудников на удаленку. За нарушение установили штраф до 300 тысяч рублей.