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    03 октября 2020, 14:32

    Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве установил рекорд с 23 мая

    Андрей Иванов

    В Москве выявили наибольшее число случаев COVID-19 за сутки с 23 мая. За минувшие 24 часа столичные медики зафиксировали 2884 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб по борьбе с пандемией.
    Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве установил рекорд с 23 мая

    «В столице подтверждено 2884 новых случая коронавируса. За сутки госпитализированы 896 человек с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 245 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

    Москва — лидер по числу выявленных случаев болезни. На втором месте расположился Санкт-Петербург (+358 случаев), на третьем — Московская область (+259 случаев). Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что больные COVID-19 жители мегаполиса бесплатно получат лекарства от коронавируса «Арепливир» и «Коронавир».

    Всего в России с 2 по 3 октября выявили 9859 случаев COVID-19 в 85 регионах. Общий показатель составил 1 204 502 случая с конца марта.

    Эпидемическая ситуация в стране начала резко ухудшаться на прошлой неделе. Специалисты пока воздерживаются от заявлений о второй волне коронавируса, так как пандемия и не заканчивалась.

    В Москве приняли решение продлить школьникам осенние каникулы до двух недель и обязали столичные компании отправить не менее 30% сотрудников на удаленку. За нарушение установили штраф до 300 тысяч рублей.

    Новости SMI.FM