За последние сутки в России выявили 9859 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся за время пандемии теперь составляет 1 204 502.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие 24 часа от последствий заражения коронавирусом умерли 174 человека. Всего от COVID-19 в России скончался 21 251 человек.

Лидером по числу выявленных случаев заражения стала Москва (+2884 за сутки). На втором месте — Санкт-Петербург (+358). Третье место у Подмосковья — 259 новых случаев.

Эпидемическая ситуация в России стала ухудшаться на прошлой неделе, однако специалисты пока не говорят о второй волне коронавируса, так как пандемия в принципе не заканчивалась с марта.

В связи с обострившейся обстановкой власти Москвы ввели новые ограничения: столичным школьникам продлили каникулы до двух недель, а московские компании обязали с 5 октября отправить на удаленку не менее 30% сотрудников. Нарушителям указа мэра Москвы Сергея Собянина грозит крупный штраф — до 300 тысяч рублей. Вместо штрафа деятельность компании могут приостановить на три месяца.