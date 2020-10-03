Больные COVID-19 москвичи бесплатно получат лекарства от коронавируса и пульсоксиметры

«В соответствии с рекомендациями Минздрава России амбулаторные пациенты будут получать новые противовирусные препараты „Арепливир“ и „Коронавир“. Для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов», — сообщил Собянин.

Градоначальник отметил, что больные с пневмонией по рекомендации врача получат пульсоксиметры — приборы, которые моментально оценивают уровень кислорода в крови.

Параллельно с тестами на коронавирус медики будут проверять жителей мегаполиса и на грипп. Необходимые лекарства и приборы уже закупили в достаточном количестве — их хватит всем.

В последние дни ситуация с коронавирусом в Москве ухудшилась. На фоне сложной эпидемической обстановкой в городе Собянин подписал указ, согласно которому столичные компании должны будут с 5 октября отправить не менее 30% сотрудников на удаленку. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей.