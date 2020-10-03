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    03 октября 2020, 09:11

    Больные COVID-19 москвичи бесплатно получат лекарства от коронавируса и пульсоксиметры

    Андрей Иванов

    Власти Москвы с октября расширят программу лекарственного обеспечения больных COVID-19. Все амбулаторные пациенты с таким диагнозом бесплатно получат противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир». Об этом в своем блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
    Больные COVID-19 москвичи бесплатно получат лекарства от коронавируса и пульсоксиметры

    «В соответствии с рекомендациями Минздрава России амбулаторные пациенты будут получать новые противовирусные препараты „Арепливир“ и „Коронавир“. Для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов», — сообщил Собянин.

    Градоначальник отметил, что больные с пневмонией по рекомендации врача получат пульсоксиметры — приборы, которые моментально оценивают уровень кислорода в крови.

    Параллельно с тестами на коронавирус медики будут проверять жителей мегаполиса и на грипп. Необходимые лекарства и приборы уже закупили в достаточном количестве — их хватит всем.

    В последние дни ситуация с коронавирусом в Москве ухудшилась. На фоне сложной эпидемической обстановкой в городе Собянин подписал указ, согласно которому столичные компании должны будут с 5 октября отправить не менее 30% сотрудников на удаленку. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

    Новости SMI.FM