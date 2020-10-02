Московским компаниям придется заплатить до 300 тысяч рублей за нарушение указа об удаленке

«Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч», — приводит агентство слова министра правительства Москвы.

Если нарушение указа навредит здоровью людей или будет повторным, на должностных лиц наложат административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Вместо штрафа за нарушение могут на три месяца приостановить деятельность компании. Данчиков предупредил, что на предприятиях будут проводить внеплановые проверки.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные компании с 5 октября должны отправить на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Речь идет об офисных работниках, которые должны будут вернуться домой в связи с ухудшением эпидемической ситуации в мегаполисе.