Сурок Фил сделал прогноз на весну

Сурок Фил из американской Пенсильвании предсказал наступление скорой весны. Доказательством этому послужила его тень, вернее, ее отсутствие.

«Моей тени нет, поэтому весна будет ранней», — говорится в письме, составленном от имени Фила.

День сурка (Groundhog Day) отмечается в США 2 февраля. В этот день, согласно поверью, нужно следить за поведением сурков, которые предсказывают, когда наступит весна. Если животное вылезает из норки, не видит своей тени и отправляется на поиск корма, значит весна будет ранней. Если сурок прячется обратно — тепло наступит позже.

Самый знаменитый сурок по имени Фил живет в городе Панксатони. Ежегодно тысячи людей собираются, чтобы узнать предсказание, телеканалы ведут трансляции.

В этот раз Фил вышел из своей норы около 07:25 (15:25 по московскому времени) и не увидел тени.

Как напомнил телеканал CNN, сурок чаще предпочитает спрятаться обратно. За последние 10 лет Фил «предсказывал» долгую зиму семь раз, а короткую — три. Он оказывался прав в 40% случаев, так что ученые считают, что у него нет предсказательских способностей.