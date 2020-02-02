    02 февраля 2020, 17:55

    Сурок Фил сделал прогноз на весну

    Юлия Булыгина

    Сурок Фил из американской Пенсильвании предсказал наступление скорой весны. Доказательством этому послужила его тень, вернее, ее отсутствие.

    «Моей тени нет, поэтому весна будет ранней», — говорится в письме, составленном от имени Фила.

    День сурка (Groundhog Day) отмечается в США 2 февраля. В этот день, согласно поверью, нужно следить за поведением сурков, которые предсказывают, когда наступит весна. Если животное вылезает из норки, не видит своей тени и отправляется на поиск корма, значит весна будет ранней. Если сурок прячется обратно — тепло наступит позже.

    Самый знаменитый сурок по имени Фил живет в городе Панксатони. Ежегодно тысячи людей собираются, чтобы узнать предсказание, телеканалы ведут трансляции.

    В этот раз Фил вышел из своей норы около 07:25 (15:25 по московскому времени) и не увидел тени.

    Как напомнил телеканал CNN, сурок чаще предпочитает спрятаться обратно. За последние 10 лет Фил «предсказывал» долгую зиму семь раз, а короткую — три. Он оказывался прав в 40% случаев, так что ученые считают, что у него нет предсказательских способностей.