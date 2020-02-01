Еж-метеоролог из Андреевки предсказал, какой будет весна в Подмосковье

В Андреевке Солнечногорского округа живет еж-предсказатель Лаки. Этой зимой Лаки в спячку не впадал, поэтому у него появился дар ясновидения, уверен его хозяин. «360» отправился в гости к ежу, чтобы узнать его метеорологический прогноз на ближайшие месяцы.

Источник фото: телеканал «360»

Для африканских ежей такой отказ от сна — дело нередкое. У них просыпается двойной аппетит, а у Лаки, как считает его хозяин Андрей Петров — еще и дар Вангования. Колючий Нострадамус из Андреевки попробовал предсказать, какой будет февраль, а заодно — и весна. В обеих мисках для Лаки приготовили любимых сверчков, но вечно голодный еж к еде не притронулся. Однако, любимую миску вроде выбрал.

«Весна будет теплая, раз он сидит у красной миски», — сделал вывод хозяин ежа Андрей Петров.

Источник фото: телеканал «360»

Помните фильм «День сурка»? Оказывается, этот праздник придумали еще в Древнем Риме и изначально погоду предсказывал именно еж.

Впрочем, настоящий метеоролог — знаменитый американский сурок Фил — скоро тоже может уйти на пенсию. Недавно американские защитники призвали власти Пенсильвании прекратить эксплуатировать «несчастное» по их представлению животное и заменить его на… робота! Ну а самым главным экстрасенсом среди животных в последнее время считали осьминога Пауля. До выхода в отставку он сумел предсказать исходы 10 из 12 матчей. Так началась эпоха животно-спортивных прогнозов.

Но вернемся к нашему Лаки. Спустя где-то час его хозяин, наконец, понял, в чем дело. Провидческий настрой сбивала сожительница ежа — Снежинка, а также ее гость Борис.

Источник фото: телеканал «360»

«Это — наш первый еж Борис. Он живет в Химках сейчас, но очень часто приезжает в гости к Снежинке», — рассказал хозяин ежа Лаки Андрей Петров.

Для чистоты эксперимента разлучника Бориса пришлось отправить обратно в Химки. Когда покой был полностью возвращен — Лаки как прорвало. Ежик снова выбрал красную — миску. Настроение ежа с легкостью объяснили метеорологи. Февраль обещает быть местами теплым, порой прохладным, но все равно мягче, чем год назад. Так что жители Подмосковья могут настроиться на теплый февраль и могут потихоньку начинать готовить весенний гардероб.