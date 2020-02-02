Московские сурки из зоопарка проспят свой праздник и не предскажут весну

Сурки Арчи, Нагайна и Сара из Московского зоопарка не проснутся в свой официальный праздник и не смогут предсказать приближение весны. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Если в феврале нас ждет потепление, то вполне возможно, что зверьки выйдут из норы к концу месяца. Однако вероятнее всего, они по своему обыкновению проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны. <…> Когда бы Арчи, Нагайна и Сара ни проснулись, их выход из спячки будет максимально естественным и комфортным», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Московского зоопарка.

Представители зоопарка объяснили, что московские сурки обычно игнорируют свой праздник. Дело не только в климате, но и в том, что у нас живут представители другого вида, для которого характерен более затяжной период спячки. Московские сурки могут проспать до шести месяцев. В пресс-службе также рассказали, что в этот раз сурки уснули еще в сентябре, причем самки перестали появляться на поверхности даже в августе.

День сурка (Groundhog Day) отмечается в США 2 февраля. В этот день, согласно поверью, нужно следить за поведением сурков, которые предсказывают, когда наступит весна. Самый знаменитый сурок по имени Фил живет в городе Панксатони. Если 2 февраля он выйдет из норки и пойдет искать корм, значит скоро весна. Если спрячется обратно — морозы задержатся.