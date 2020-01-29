Зоозащитники предложили заменить сурка Фила роботом. Американцы против

Международная Организация по борьбе за права животных (PETA) призвала заменить знаменитого сурка Фила, который 2 февраля должен предсказать наступление весны, роботом. Американцы от традиции отказываться не согласны и предложили заменить на роботов сотрудников PETA.

Зоозащитники отметили, что ежегодно сурков достают из норы 2 февраля, и они оказываются в окружении толпы людей и вспышек света — в стрессовой для них ситуации. Организация отметила, что эти животные «не предназначены для такой жизни».

По мнению представителей PETA, вместо живого зверька Groudghog Club мог бы использовать аниматронного сурка с искусственным интеллектом, который сможет предсказывать погоду. Его прогноз основывался бы на метеоданных. Зоозащитники уверены, что появление робота привлекло бы к традиции новых поклонников.

День сурка (Groundhog Day) отмечается в США 2 февраля. В этот день, согласно поверью, нужно следить за поведением сурков, которые предсказывают, когда наступит весна. Самый знаменитый сурок по имени Фил живет в городе Панксатони.

Американцы очень любят эту традицию, которая приняла общенациональные формы после выхода фильма «День сурка» с Биллом Мюрреем, и не простили зоозащитникам попытки раскритиковать святое.

«Экстремизм заставляет относиться к вашей организации с меньшим уважением. На День сурка с животными не обращаются плохо. Робот? Действительно? Вы слишком глупы. Скоро нельзя будет завести домашнюю собаку или кошку, не вызвав у вас раздражения. Расслабьтесь».

«Дорогая PETA, поздравляю. Вас тоже заменили роботы».

«PETA хочет заменить сурка Фила роботом. Сразу подумала об этом парне».

«Я, Фил и Фил смеемся над вами».