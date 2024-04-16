Общество 16 апреля 2024, 12:03 Суд заочно арестовал иноагента Зыгаря за фейки о ВС России City News Moskva/ / Global Look Press

Читать 360tv в

Басманный суд постановил заключить под арест журналиста Михаила Зыгаря* за публичное распространение фейков о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Иноагента арестуют на два месяца с момента его экстрадиции на территорию страны. Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое обвинило мужчину в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России.

Реклама

В соответствии со статьей УК, Зыгарю* грозит до 10 лет лишения свободы, указали в RT.

Ранее МВД объявило журналиста в розыск, но не уточнило, по какой именно статье его ищут. В отношении иноагента возбудили уголовное дело весной 2024 года. Зыгаря обвинили в распространении фейков из-за его поста о событиях в Буче. Сообщение об Украине журналист опубликовал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» 27 июня 2022 года.

Зыгарь также пытался оспорить статус иноагента в суде, но его апелляционную жалобу отклонили.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.