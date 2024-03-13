Общество 13 марта 2024, 15:24 Журналист Зыгарь не смог оспорить статус иноагента Суд в Москве отказался снимать статус иноагента с журналиста Михаила Зыгаря City News Moskva / Global Look Press

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Российский писатель и журналист Михаила Зыгарь* не смог оспорить свой статус иноагента. Суд встал на сторону Минюста. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого районного суда города Москвы и отказал в удовлетворении жалобы заявителю — Зыгарю Михаилу Викторовичу*», — заявили в ведомстве.

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Басманный суд Москвы за последние полгода два раза оштрафовал журналиста по 30 тысяч рублей за отсутствие отметки иноагента в его постах в социальных сетях. Оба штрафа он попытался обжаловать.

Районный суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 19.34 КоАП РФ («Производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом»).

Ранее актриса Яна Троянова* также не смогла оспорить статус иноагента.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.