13 марта 2024, 11:44
Против журналиста Зыгаря возбудили уголовное дело
РИА «Новости»: дело о фейках о ВС России возбудили против журналиста Зыгаря
Против журналиста Михаила Зыгаря* возбудили уголовное дело по статье о фейках о российской армии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В отношении Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса России (распространение ложной информации о ВС РФ)», — сказал собеседник агентства.
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По информации Telegram-канала Baza, дело возбудили 12 марта в следственном управлении по Южному административному округу Москвы. Оно связано с постом о событиях в Буче, опубликованном на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» 27 июня 2022 года.
Зыгарю* грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Он уехал из страны после начала спецоперации на Украине. Журналиста признали иноагентом в октябре 2022 года.
Ранее политолога Аббаса Галлямова* заочно арестовали за фейки о российской армии.
* Признан иностранным агентом на территории России.
Уголовное дело
Иноагенты
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