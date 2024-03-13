Общество 13 марта 2024, 11:44 Против журналиста Зыгаря возбудили уголовное дело РИА «Новости»: дело о фейках о ВС России возбудили против журналиста Зыгаря РИА «Новости»

Читать 360tv в

Против журналиста Михаила Зыгаря* возбудили уголовное дело по статье о фейках о российской армии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса России (распространение ложной информации о ВС РФ)», — сказал собеседник агентства.

Реклама

По информации Telegram-канала Baza, дело возбудили 12 марта в следственном управлении по Южному административному округу Москвы. Оно связано с постом о событиях в Буче, опубликованном на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» 27 июня 2022 года.

Зыгарю* грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Он уехал из страны после начала спецоперации на Украине. Журналиста признали иноагентом в октябре 2022 года.

Ранее политолога Аббаса Галлямова* заочно арестовали за фейки о российской армии.

* Признан иностранным агентом на территории России.