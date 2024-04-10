10 апреля 2024, 00:29
В России объявили в розыск журналиста Михаила Зыгаря
МВД России объявило в розыск журналиста Зыгаря по делу о фейках про ВС РФ
МВД России объявило в розыск российского писателя и журналиста-иноагента Михаила Зыгаря*, но без уточнения по какой именно уголовной статье. Информацию опубликовали в базе розыска ведомства.
«Зыгарь Михаил Викторович. 31 января 1981 года рождения. Разыскивается по статье Уголовного кодекса [России]», — говорится в карточке.
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В начале марта пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы сообщила, что Зыгарь* попытался оспорить свой статус иноагента, но безуспешно. Мосгорсуд рассмотрел его апелляционную жалобу и отказал, встав на сторону Минюста. Кроме того, известно, что за последние полгода Басманный суд Москвы два раза оштрафовал журналиста по 30 тысяч рублей за отсутствие отметки иноагента в его публикациях в соцсетях.
Относительно уголовного дела против Зыгаря* известно, что его возбудили по статье о фейках о российской армии 12 марта этого года. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. В настоящее время журналист находится за пределами России, которую покинул сразу после начала специальной военной операции.
Ранее политолога Аббаса Галлямова* также заочно арестовали за фейки о ВС РФ, избрав ему пресечения в виде двухмесячного заключения под стражу, причем срок начнет исчисляться либо с момента его задержания в стране, либо с момента экстрадиции в РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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